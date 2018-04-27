İlkokul öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren DP World Yarımca Liman işletmesi tarafından 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği günü kapsamında ilkokul öğrencilerine iş sağlığı ve farkındalık eğitimi verildi.Dünya İş sağlığı,...

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren DP World Yarımca Liman işletmesi tarafından 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği günü kapsamında ilkokul öğrencilerine iş sağlığı ve farkındalık eğitimi verildi.

Dünya İş sağlığı, güvenliği ve çevre gününde genç nesillerde iş sağlığı, güvenliği ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak için DP World Yarımca, tarafından ilkokul öğrencilerine eğitim verildi. Mimar Sinan İlkokulu’nda düzenlenen programa DP World Yarımca CEO’su Kris Adams da katıldı. Eğitimler kapsamında öğrencilere bin adet reflektörlü yelek dağıtılırken, düzenlenen seminer ile öğrencilere iş sağlığı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Uzmanların yardımıyla hazırlanan 15 dakikalık eğitim programı Mimar Sinan İlkokul öğrencileri tarafından ilgiyle takip edildi.

Eğitim programı hakkında bilgi veren DP World Yarımca Liman İşletmesi İş Sağlıgı ve Güvenliği Müdürü İsmail karaçam, “DP World Yarımca olarak ilkokul çağındaki çocukların iş güvenliği konusundaki bilincini arttırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda da belirli periyotlar dahilinde eğitimler vereceğiz. Bunun yanında çocuklarımıza reflektörlü yelekler dağıttık. Buradaki amacımız özellikle kış mevsiminde sabahları okula gelirken karanlıkta geliyor olabilirler ya da akşam okul çıkışı karanlıkta gidiyorlarsa, reflektörlü yelekler çocukların trafikte görünürlüğünü artıracak” dedi.