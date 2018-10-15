İlkokul öğrencilerine el yıkamanın önemi uygulamalı anlatıldı

Kocaeli’de 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü nedeniyle düzenlenen programda, ilkokul öğrencilerine el yıkamanın önemi uygulamalı olarak aktarıldı.

El yıkamanın önemi 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü’nde Kocaeli’deki ilköğretim öğrencilerine anlatıldı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünce İzmit TBMM İlkokulu’nda düzenlenen programda çocuklar el yıkamanın insanı hastalıklardan nasıl koruduğu hakkında bilgi edindi. Programa İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nazif Aksoy, eğitim ve sağlık idarecileri, öğretmenler, sağlık çalışanları, öğrenci ve veliler katıldı.

Program kapsamında okul bahçesine el yıkama ünitesi kuruldu. Burada Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi hemşiresi Nevin Çimen tarafındna çocuklara el yıkama eğitimi verildi. Hemşire Çimen’in uygulamalı olarak verdiği eğitimde doğru el yıkama yöntemi gösterilerek, çocuklara doğru el yıkamanın hastalıkları önleyici etkisinden bahsedildi.

Bilim çevrelerinin yaptığı araştırmalara göre el yıkama sayesinde enfeksiyon hastalıklarının ciddi bir kısmının büyük ölçüde önlenebildiğini aktaran Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “Özellikle kış aylarında tokalaşma ya da toplu taşıma ile ortamlarda elle temas edildikten sonra birçok enfeksiyon hastalıkları bulaşıcı olabiliyor. Bunlarında günde en az 5-6 sefer ellerimizi sabunla doğru yıkama teknikleriyle yapıldığında enfeksiyon hastalıklarında azalma olduğu tespit edilmiş durumda. Bizde Sağlık Bakanlığımızın bize vermiş olduğu politikalar çerçevesinde toplumda bir bilinç uyandırmak ve çocuklarımızdan başlayarak tüm fertlerimizi el yıkama konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah çalışmalardan iyi bir netice alınacağına inanıyorum. Bu çalışmaların sonunda da bahar aylarında bir istatistiki çalışma ile ilimizde enfeksiyon hastalıklarında el yıkama etkinliklerimizden dolayı azalma olup olmadığını araştıracağız” dedi.

Ayrıca sağlık çalışanları tarafından açılan mobil stantlar ve sağlıklı yaşam araçları ile öğrencilere sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesinde çok önemli bilgiler aktarıldı. Program sonunda öğrencilere temizlik ve ağız diş sağlığı konularında çok önemli yeri bulunan sabun, diş macunu ve diş fırçaları dağıtıldı.