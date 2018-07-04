İrem Derici, Gebzeliler ile buluşacak

Kocaeli Büyükşehir tarafından Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda İrem Derici konseri düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Yaz Konserleri kapsamında ünlü şarkıcı İrem Derici, Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda konser verecek. Ünlü sanatçı İrem Derici, 06 Temmuz Cuma saat 21.00’de düzenlenecek ücretsiz konserde sahne alacak. Ünlü popçu konserde en sevilen şarkılarını Gebzeliler için söyleyecek.

Düzenlenecek ücretsiz konserlerin bu haftaki konuğu İrem Derici olurken, 20 Temmuz Cuma Yavuz Bingöl, 10 Ağustos Cuma Cengiz Kurtoğlu konserleriyle ünlü sanatçılar Gebzeliler ile buluşacak. Konserlerin yanı sıra, çocukların televizyonlardan severek izledikleri çizgi film karakterlerinin çocuk oyunları da Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda sahnelenecek. 7 Temmuz Cumartesi Elif’in Düşleri, 21 Temmuz Cumartesi Ege ile Gaga, 11 Ağustos Cumartesi Heidi çocuk oyunu Gebzeli miniklere macera ve eğlence yaşatacak.