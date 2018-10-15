İş Kadınları Gelişim Akademisi’nin tanıtımı tapıldı

İzmit Belediyesi kadınlara yönelik bir projeyi daha hayata geçirdi.Ülke ekonomisine katkıda bulunan girişimci kadınları iş hayatında desteklemek, onların bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak gelişim ve motivasyonlarına olumlu etki sağlamak...

İzmit Belediyesi kadınlara yönelik bir projeyi daha hayata geçirdi.

Ülke ekonomisine katkıda bulunan girişimci kadınları iş hayatında desteklemek, onların bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak gelişim ve motivasyonlarına olumlu etki sağlamak amacıyla hayata geçirilen İş Kadınları Gelişim Akademisi’nin tanıtımı yapıldı. Belsa’daki meclis salonunda gerçekleşen tanıtım programına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, t Belediye Meclis üyesi Güzin Taştekin, İŞKUR yetkilileri, proje ortaklarından İZGÖREN Akademi yetkilileri katıldı.

Girişimci kadınların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 4 aylık program hakkında bilgi verildi. Akademi süresince seminerler ve atölye çalışmaları yapılacak, hedef belirleme ve takip, aylık bültenler, okuma atölyeleri gibi destekleyici çalışmalar yürütülecek. Eğitimler bitiminde katılımcılara özel performans karnesi verilecek, 20 kişilik sınıflarda sürdürülecek eğitimler Ekim ayı sonunda başlayacak ve eğitimler sonunda katılım belgesi de verilecektir.

Toplantının İZGÖREN Akademi’den Gökhan Yenipazar tarafından katılımcılara yönelik iletişim ve beden dili semineri verildi. Katılımcıların ilgiyle takip ettikleri seminerde beden dilinin yaşamın her alanında iletişim konusunda çok önemli olduğu, iş kadınlarının iş alanlarındaki duruşlarının da iş performansına yansıyacağı ve nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı. İş Kadınları Gelişim Akademisi’nin İzmit Belediyesi’nin kadınlara ücretsiz bir hizmeti olduğu kaydedildi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Mehmet Örgev de bir konuşma yaparak belediyenin kadınlara verdiği önem ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Örgev, “Kadın girişimciliğinin de desteklenmesi, kadın girişimci sayısının arttırılması, girişimcilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, kapasitelerinin arttırılması anlamında bu çalışmalara ihtiyaç vardır. İçinde bulunduğumuz son birkaç aydır da çok ihtiyaç duyduğumuz bir alan haline geliyor. Yerli ve Türk Malı üretim diyoruz. Dolayısıyla, kadın ve erkek girişimcilerimiz değişik faaliyet konularına girerek, kapasitelerini geliştirerek, bu faaliyetleri yapacaklar. Üretim artacak dolayısıyla istihdam artacak. Her yeni işyeri istihdamın artışına, istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamış olacak” dedi.