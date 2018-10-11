İstanbullu fotoğrafçılar Kocaeli’nde buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 4 Mevsim Kocaeli IX. Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında düzenlenen etkinlikle İstanbul’dan gelen fotoğrafçılar, Kocaeli’nin birbirinden güzel yerlerini fotoğraflama fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli IX. Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında, Kocaeli ve çevre illerden gelen fotoğraf tutkunları Kocaeli’nin doğal güzelliklerini keşfediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen gezi programında İstanbul’dan gelen 50 kişilik fotoğrafçı grubu Sekapark, Değirmendere, Ereğli ve Karamürsel’i gezdi. Kocaeli’nin dört bir yanındaki güzellikleri görme fırsatı bulan konuk fotoğrafçılar, birbirinden güzel kareler yakalamak için adeta birbirleriyle yarıştı.

4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması için bol bol fotoğraf çeken gezginler, yarışmayı kazanabilmek için en iyi kareleri yakalamaya çalıştı. 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması ile Kocaeli’nin bilinmeyen birçok köşesi, fotoğraf tutkunlarının objektifinden çıkan fotoğraflarla yarışacak. Dereceye giren fotoğraflar, 17-19 Kasım günlerinde seçici kurul tarafından belirlenecek.

Son katılım tarihi 16 Kasım 2018 olan yarışmanın seçici kurulu 17-18-19 Kasım tarihlerinde dereceye giren fotoğrafları belirleyecek. 20 Kasım’da sonuçlar yayınlanacak, 14 Aralık tarihinde fotoğrafların sergilenmesi ve ödül töreni düzenlenecek.

Kocaeli Manzara ve Doğa, Kocaeli Panoramik, Kocaeli ve İnsan, Kocaeli ve Mekan ve Kocaeli Büyükşehir kategorilerinde her bir kategori için birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL para ödülü verilecek. 500 TL tutarında 2 mansiyon ödülü ve satın almaya değer bulunan fotoğraflar içinde 150 TL ödeme yapılacak. Ödül alan ve satın alınan fotoğraflar, Büyükşehir Belediyesi arşivine alınacak ve şehrimizin tanıtımı amacıyla çalışmalarda eser sahibinin ismi belirtilerek kullanılacak.