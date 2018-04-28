İtfaiyeden öğrenci yurdunda tahliye tatbikatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Gazanfer Bilge Öğrenci Yurdu’nda tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, "Afet Acil Durum Eylem Planı"nın test edilmesi ve Acil Durum ekiplerinin çalışma yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla Gazanfer Bilgi Öğrenci Yurdu’nda tahliye tatbikatı düzenledi. Tatbikatta ekiplerin olayları yönetebilmesi, bir deprem ve yangın tatbikatının nasıl icra edileceğini göstermek ve acil durum eylem planının işleyen ve işlemeyen yönlerinin gösterilmesi hedeflendi.

Tatbikatta oluşturulan senaryo çerçevesinde Gazanfer Bilge Yurt Müdürlüğü’nde kalan öğrenciler, okula gitmek için hazırlık yaptıkları esnada merkez üssü Gölcük olan ve 20 saniye süren 7.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve sirenler çalmaya başladı. Öğrenciler ve personel kendilerine belirledikleri güvenli alanlarda “Çök, Kapan, Tutun” kuralını uygulayarak hayat üçgeni oluşturudular. Hemen arkasından Acil Durum ekipmamirleri, yurt görevli personel ve yöneticiler hızlı bir şekilde koridora çıkarak öğrencilere sakin olunması ve belirlene acil çıkışlardan toplanma bölgesine gidilmesini söylediler.

Toplanma merkezinde kriz masası oluşturularak sayım yapıldı. Acil Durum toplama bölgesi sorumluları kat, blok ve bina yangın sorumlularından aldığı listeleri inceleme sonucunda bir öğrencinin 2. katta bir öğrencinin de üçüncü katta kaldığı belirlendi. Acil Durum ekipleri yaralı öğrencileri bulmak, binada başka bir öğrenci, personel olup olmadığı hususunda araştırma yapmak, binada elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmak amacıyla harekete geçti.

Binayı gezen ekipler, 2. katta bir öğrencinin sabitlenmeyen bir maddenin düşmesi sonucu yaralandığı, şuurunun yerinde olduğu gördü. Ekipler, yaralı öğrenciye gerekli müdahaleyi yaptı. Yaralı kriz merkezine teslim edildi ve üçüncü kattaki yaralı için tekrar binaya girdiler. Burada şoka girmiş halde bulunan üçüncü kattaki öğrenci de ilk müdahaleni ardından dışarı çıkarıldı.

Yine senaryo gereği İl Afet Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda deprem sonrası İGSAŞ Fabrikası’nda gaz kaçağı olduğu 10 kilometre kadar alanda kimyasal gaz salınımı olduğu derhal sığınaklara gidilmesi ikinci bir emre kadar sığınaklarda beklenilmesi gerektiği haberi verildi. Bunun üzerine personel ve öğrenciler sığınaklara yönlendirildi. 11.30 sularında gelen ikinci bir emir ile kimyasal gaz tehlikesinin tehlikeli boyutta olmadığı bilgisi geldi ve personel ile öğrenciler sığınaklardan çıkarak acil durum toplanma bölgesinde toplandı.