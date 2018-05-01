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01 Mayıs 2018 Salı 15:36

İZAYCAN projesine “Karbon Kahramanı” ödülü

İZAYDAŞ’ın da desteklediği 5. İstanbul Karbon Zirvesi’nde İZAYCAN projesi, “Düşük Karbon Kahramanı” ödülünün sahibi oldu.İZAYDAŞ’ın da desteklediği 5. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, 26 kuruluş, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim...

İZAYCAN projesine 'Karbon Kahramanı” ödülü
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İZAYDAŞ’ın da desteklediği 5. İstanbul Karbon Zirvesi’nde İZAYCAN projesi, “Düşük Karbon Kahramanı” ödülünün sahibi oldu.

İZAYDAŞ’ın da desteklediği 5. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, 26 kuruluş, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından “Düşük Karbon Kahramanı” olarak ödüllendirildi. Bu ödüllerden biri de sürdürülebilir yaşam kültürleri, çevre kirliliği ve iklim değişimi ile mücadelede on binlerce çocuğa ilham olan İZAYCAN projesi oldu.

Karbon yönetimini başaran 69 projenin aday olduğu yarışta, 26 kuruluş SÜT-D tarafından ödüle layık görüldü. İZAYDAŞ’ın sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve çevre bilincini aşılayan hikâye kitapları ve eğitim programlarıyla her yıl binlerce ilkokul seviyesindeki öğrencilerle buluşan çevreci çocuk karakteri İZAYCAN, “Düşük Karbon Kahramanı” seçildi. “2018 Düşük Karbon Kahramanları”na ödüllerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Adnan Tan verirken, maskotu ile yoğun ilgi gören İZAYCAN projesi, ödülünü ise İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç aldı.
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