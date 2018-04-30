İzciler ecdatlarını anmaya gittiler

İzmit Belediyespor İzcilik Birimi, Çanakkale’ye giderek şehitlikleri ziyaret etti.İzcilik Federasyonunu tarafından düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç Kampına İzmit Belediyespor İzcilik Birimi 40 kişilik bi ekip ile katıldı. Dedeciğim Ben...

İzmit Belediyespor İzcilik Birimi, Çanakkale’ye giderek şehitlikleri ziyaret etti.

İzcilik Federasyonunu tarafından düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç Kampına İzmit Belediyespor İzcilik Birimi 40 kişilik bi ekip ile katıldı. Dedeciğim Ben Geldim etkinlikleri kapsamında şehitler için bol bol dua da eden izciler, gelecek yıl yapılacak etkinliği daha şimdiden heyecan içinde beklemeye başladıklarını söylediler.