KOCAELİ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:17

İZMEK’te ilk yıl sonu sergisi açıldı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK’te ilk yılsonu sergisi açıldı.İZMEK bünyesinde açılan yağlı boya resim kursunu bitirenlere belgeleri verilirken kursiyerler de eserlerini Cumhuriyet...

İZMEK'te ilk yıl sonu sergisi açıldı
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KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK’te ilk yılsonu sergisi açıldı.

İZMEK bünyesinde açılan yağlı boya resim kursunu bitirenlere belgeleri verilirken kursiyerler de eserlerini Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki Sanat Galerisi’nde sergilediler. İlk yılsonu belge dağıtım ve sergi açılışına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, belediye meclis üyesi Canan Soylu, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın da katıldı. 75. Yıl İlkokulu öğrencilerinin gösteri yaptığı etkinlikte konuşan Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, “İZMEK bünyesinde açılan kursların ilk yıl sonu sergisini açmanın heyecanı içindeyiz. İzmit Belediyesi ile birlikte kurs açmaktan büyük mutluluk duymaktayız” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç da, “Hemen he mahallede bir İZMEK kursumuz var. Her yaştan kişiye hitap eden kurslarımızdan on binlerce kişi yararlanıyor. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan bu kurslara büyük önem veriyor. Şehrimizin sadece sanayi kimliği ile değil, kültür ve sanatla da anılmasını istiyoruz. Sanat Tepesi adını verdiğimiz Kültür Tepesi’nde kursiyerlerimiz için el emeği ürünlerini satabilecekleri yer açtık. Kursiyerlerimiz ürünlerini burada sergileyip satabilirler. Sanatın her alanına destek olmaya devam edeceğiz ve şehrimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi ve daha sonra 89 eserin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.
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