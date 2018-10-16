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16 Ekim 2018 Salı 12:19

İzmit Belediyesi çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor

İzmit Belediyesi, UNICEF ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları yapılıyor.Sahada çalışan ya da çalıştırılan çocukların tespiti için Benim Evim Çocuk ve Gençlik...

İzmit Belediyesi çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor
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İzmit Belediyesi, UNICEF ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları yapılıyor.

Sahada çalışan ya da çalıştırılan çocukların tespiti için Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde konuyla ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya İzmit Belediyesi, Milli Eğitim, İlçe Emniyet, İlçe Sağlık, İlçe Jandarma, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Halk Eğitim Müdürlüğü, UNİCEF yetkilileriyle bazı mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda çocuk işçiliği ile mücadelede kurumsal işbirliği ve bölgesel müdahale konuları ele alındı. Yetkililer, konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde okulların rehber öğretmenlerine yönelik bir eğitim etkinliği de düzenleneceğini söylediler.
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