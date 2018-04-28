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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:39

İzmit Belediyesi her an kapınızı çalabilir

İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren ‘Hizmet Kapınızda’ ekibi mahalle ve köylerde ev ev dolaşarak, vatandaşlarla görüşüyor.İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile kurulan Hizmet Kapınızda ekibi, mahalle ve köylerde...

İzmit Belediyesi her an kapınızı çalabilir
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İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren ‘Hizmet Kapınızda’ ekibi mahalle ve köylerde ev ev dolaşarak, vatandaşlarla görüşüyor.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile kurulan Hizmet Kapınızda ekibi, mahalle ve köylerde ev ev dolaşarak vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yapıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Hizmet Kapınızda ekibinde 4 kişi bulunuyor. Bir yıl içinde 18 mahallede 42 bin 348 haneyi ziyaret eden Hizmet Kapınızda ekibi vatandaşlarla bire bir görüşmeler yapıp onların isteklerini dinleyerek kayıt altına alıyor.

Belediye faaliyetleri hakkında vatandaşları bilgilendiren ve onların istekleriyle ilgili geri dönüşlerde de bulunan ekibin bu çalışması İzmitlilerce memnuniyetle karşılanıyor. Görevliler ev ziyaretleriyle ilgili olarak da Başkan Doğan’a da rapor veriyor.
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