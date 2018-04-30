İzmit Belediyesi, kandil simidi dağıttı

İzmit Belediyesi, Berat Kandili sebebiyle vatandaşlara 5 bin adet kandil simidi dağıttı.İzmit Belediyesi’nin kandillerde simit dağıtma gelene Berat Kandili’inde de devam etti. Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen...

İzmit Belediyesi, Berat Kandili sebebiyle vatandaşlara 5 bin adet kandil simidi dağıttı.

İzmit Belediyesi’nin kandillerde simit dağıtma gelene Berat Kandili’inde de devam etti. Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile Belsa Plaza, Fevziye Camii, Zincirlikuyu Camii ve Mehmet Ali Paşa Camii önlerinde 5 bin paket kandil simidini vatandaşlara dağıtılarak kandilleri kutlandı.

Belsa Plaza önünde gerçekleşen simit dağıtımına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev de katıldı.