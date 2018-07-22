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22 Temmuz 2018 Pazar 10:34

İzmit Belediyesi köylüleri bilgilendiriyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından köy ziyaretlerine devam ediliyor.Şimdiye kadar İzmit’in bütün köylerini 4-5 defa ziyaret eden Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli ziraat yüksek mühendisi Şafak Üzümoğlu...

İzmit Belediyesi köylüleri bilgilendiriyor
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İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından köy ziyaretlerine devam ediliyor.

Şimdiye kadar İzmit’in bütün köylerini 4-5 defa ziyaret eden Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli ziraat yüksek mühendisi Şafak Üzümoğlu ve Veteriner hekim Gökhan Kılıç, Durhasan, Süverler, Çağırgan, Bulduk, Hasancıklar, Ortaburun ve Süleymaniye köylerini de ziyaret etti.

Mart 2014 seçimleri sonrası İzmit Belediyesi sınırlarına dahil olan ve mahalle statüsüne kavuşan köylerde vatandaşlarla birebir görüşmeler yapan ziraat mühendisi ile veteriner hekim, vatandaşların başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli konulardaki sorunlarına da cevap veriyorlar. Yaptıkları işlerle ilgili her türlü sorunu İzmit Belediyesi yetkililerine ileten vatandaşlar “ Allah Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’dan razı olsun. Eskiden paramızla ziraat mühendisi ve veteriner hekim bulamazken bugün artık bu kişiler, bizim ayağımıza kadar gelip tarım ve hayvancılık konusunda bizlere yol gösteriyorlar” şeklinde memnuniyetlerini dile getirdi.
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