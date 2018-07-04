KOCAELİ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:49

İzmit Belediyesi Meclisi’nde 21 gündem maddesi görüşüldü

İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 21 gündem maddesi görüşüldü.İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Belsa Plaza’da bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında gerçekleştirilen...

İzmit Belediyesi Meclisi'nde 21 gündem maddesi görüşüldü
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İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 21 gündem maddesi görüşüldü.

İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Belsa Plaza’da bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 21 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddeleri öncesi 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Doğan, “Tüm siyasi partilerin mücadele verdiği bir seçim oldu. Kocaali’deki siyasi yarış çok nezaketli geçti. İzmit’e yakışmayan bir görüntü oluşmadı. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Meclisimizden bir kişiyi daha Ankara’ya gönderdik. İlk olarak İlyas Şeker’i daha sonra danışmanımız Cemil Yaman’ı ardından da Emine Zeybek ablamızı gönderdik. Bu, İzmit Belediyemizin bereketi. Emine Ablamıza belediyemizde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Ankara’da da meclis çatısı altında Kocaeli ve İzmit için güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum” dedi.

Toplantıda tüm ülkeyi derinden üzen Leyla ve Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili üzüntüsünü dile getiren CHP Meclis üyesi Hale Meriç, “Evladını ve torunun kaybetmiş bir anne olarak ölümün siyaseti olmaz. TBMM’de siyasi parti gözetmeksizin bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını önemle istiyoruz” diye konuştu.

Konuyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Başkan Doğan ise, “Millet olarak acı tanımının da az kaldığı bu duyguyu derinden yaşıyoruz, sözün bittiği noktadayız” şeklinde konuştu.

Bir sonraki meclis toplantının 7 Ağustos Salı günü yapılmasına karar verildi.
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