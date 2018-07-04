KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:27

İzmit Belediyesi’nden ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti

İzmit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen rehberlik hizmetinden 6 ay içerisinde 100 aile yararlandı.İzmit Belediyesi, ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Belediyenin Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Aile Rehberlik...

İzmit Belediyesi'nden ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen rehberlik hizmetinden 6 ay içerisinde 100 aile yararlandı.

İzmit Belediyesi, ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Belediyenin Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Aile Rehberlik Merkezinde görevli psikolog, haftanın iki günü ailelerle bire bir görüşmeler yapıyor. Yetkililer, Cephanelik’teki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içindeki Aile Rehberlik Merkezinde 6 ay içinde 100 aileye danışmanlığı, 77 kişiye de bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini belirterek, aile danışmanlığı ve bireysel danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların ücretsiz olarak randevu alabileceklerini söylediler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku