İzmit Belediyesi’nden ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti

İzmit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen rehberlik hizmetinden 6 ay içerisinde 100 aile yararlandı.İzmit Belediyesi, ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Belediyenin Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Aile Rehberlik...

İzmit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen rehberlik hizmetinden 6 ay içerisinde 100 aile yararlandı.

İzmit Belediyesi, ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Belediyenin Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Aile Rehberlik Merkezinde görevli psikolog, haftanın iki günü ailelerle bire bir görüşmeler yapıyor. Yetkililer, Cephanelik’teki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içindeki Aile Rehberlik Merkezinde 6 ay içinde 100 aileye danışmanlığı, 77 kişiye de bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini belirterek, aile danışmanlığı ve bireysel danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların ücretsiz olarak randevu alabileceklerini söylediler.