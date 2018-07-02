İzmit Belediyesi’nden imar barışı mesaisi

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi, imar barışı hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Alikahya’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Alikahya Düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala’nın başkanlığında Yapı Kontrol Müdürü Mehmet Öğretmen ve İskan Şefi Ömer Çakır tarafından imar barışının ne olduğu, kimleri kapsadığı, nasıl yararlanılacağı konularında bölge sakinlerine detaylı bilgiler verildi.

Sunum sonrası vatandaşlardan gelen sorunların detaylı bir şekilde yanıtlandığı toplantıda konuşan Adnan Pala, “İmar barışı konusunda vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla belediye başkanımızın talimatlarıyla belediyemizin giriş katındaki Süper Hizmet Biriminde bir masa oluşturarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Yine mahallerimizde yapmış olduğumuz bilgilendirmelerle bu konuda sizleri en doğru şekilde bilgilendirmenin gayesindeyiz” dedi.

Pala, konuyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların hafta içi mesai saatleri arasında Belsa Plaza giriş katında oluşturulan hizmet masasından gerekli bilgileri alabileceklerini de hatırlattı.