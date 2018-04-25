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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:50

İzmit Belediyesi’nden köy parklarında onarım çalışması

İzmit Belediyesi ekipleri, köylerde bulunan oyun parklarında bakım ve onarım çalışması başlattı.İzmit Belediyesi ekiplerince köylerdeki parklarda bakım onarım çalışması yapılıyor.Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, bahar aylarıyla...

İzmit Belediyesi'nden köy parklarında onarım çalışması
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İzmit Belediyesi ekipleri, köylerde bulunan oyun parklarında bakım ve onarım çalışması başlattı.

İzmit Belediyesi ekiplerince köylerdeki parklarda bakım onarım çalışması yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, bahar aylarıyla birlikte köylerdeki parklarda da bakım çalışmasına başlandığını belirterek, “Köylerdeki parklarda tırpan, budama, oyun guruplarının bakım ve onarımı, yeşil alanlarda bitki dikimi, toprak tesviyesi gibi çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarla parkların daha sağlıklı kullanılması amaçlanmaktadır” açıkladı.

Yetkililer, yapılan kontrollerde arıza ve hasarların giderildiğini söylediler.
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