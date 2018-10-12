KOCAELİ:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:24

İzmit Belediyesi’nden wakebord eğitimi

İzmit Belediyesi’nin Gölkay Park tesislerinde öğrencilere wakebord eğitimleri veriliyor.İzmit Çayırköy’deki su sporları merkezinde gerçekleşen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri başta olmak...

İzmit Belediyesi'nden wakebord eğitimi
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İzmit Belediyesi’nin Gölkay Park tesislerinde öğrencilere wakebord eğitimleri veriliyor.

İzmit Çayırköy’deki su sporları merkezinde gerçekleşen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere çevre ilçelerden de gelen gençlere, görevliler tarafından önce teorik olarak kablolu su kayağı eğitimi veriliyor. Teorik eğitimin ardından öğrenciler öğrendiklerini su kayağı yaparak pekiştiriyorlar. Bahçeşehir Koleji öğrencileri de Gölkaypark’a gelerek su kayağı eğitimi aldılar.
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