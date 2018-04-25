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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:08

İzmit Belediyesi’nin mahalle gezileri sürüyor

İzmit Belediyesi tarafından sürdürülen mahalle gezileri, Belediye Başkan Vekili Ersin Alparslan’ın katılımı ile Karadenizliler Mahallesi’nde devam etti.İzmit Belediyesi’nin mahalle inceleme gezileri devam ediyor. Karadenizliler Mahallesi’ndeki...

İzmit Belediyesi'nin mahalle gezileri sürüyor
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İzmit Belediyesi tarafından sürdürülen mahalle gezileri, Belediye Başkan Vekili Ersin Alparslan’ın katılımı ile Karadenizliler Mahallesi’nde devam etti.

İzmit Belediyesi’nin mahalle inceleme gezileri devam ediyor. Karadenizliler Mahallesi’ndeki inceleme gezisine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yurt dışında olması sebebi ile Başkan Vekili Ersin Alpaslan katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleriyle muhtar Fikri Narin’in de eşlik ettiği inceleme gezisinde Başkan Vekili Alpaslan, bölgedeki cadde ve sokakları tek tek dolaşarak çalışmaları yerinde inceledi.

İşyerlerini ziyaret edip vatandaşlarla da sohbet eden Belediye Başkan Vekili Ersin Alpaslan, inceleme gezisi sonunda bir değerlendirme toplantısı yaptı. Oldukça yararlı geçtiği belirtilen mahalle inceleme gezisi sonunda Ömer Muhtar Sokak’ta uygulama imar planına göre genişletme ile kaldırım yapılması, Hasan Çelebi Sokak asfaltlama çalışması yapılması, Battal Gazi Caddesi üst yapı çalışmalarının ardından asfaltla kaplanması, Koza Sokak’ta bordür çalışması yapılması, Çarşıbaşı Caddesi Ünlü Pınar Caddesi’ndeki korkuluklar yenilenmesi, Elmaslar Sokak’ta asfalt yama çalışması yapılması, Altıncıoğlu Cami önüne parke ilavesiyle araç cebi oluşturulması kararları alındı.
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