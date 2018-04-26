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26 Nisan 2018 Perşembe 17:13

İzmit Belediyespor Güreş Takımı Süper Lig’de

Ankara’da düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler 1.Lig Serbest Güreş final maçlarında şampiyon olan İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Süper Lig’e yükseldi.İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Ankara’da düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler...

İzmit Belediyespor Güreş Takımı Süper Lig'de
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Ankara’da düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler 1.Lig Serbest Güreş final maçlarında şampiyon olan İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Süper Lig’e yükseldi.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Ankara’da düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler 1.Lig Serbest Güreş final maçlarında büyük bir başarıya elde ederek Süper Lig’e yükseldi.

Yaşar Doğu Güreş Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda İzmit Belediyespor güreşçileri yarı finalde rakibi Kızılcahaman Anadolu GSK’yı yenerek finale yükseldi. Finalde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile karşılaşan İzmit Belediyespor Süper Lige yükselme başarısı gösterdi.

Elde edilen başarı hakkında konuşan İzmit Belediyespor Güreş Koordinatörü Ömer Aslantaş,“Takımımızın Süper Lig’e çıkmasından dolayı çok mutluyuz. Ankara’da büyük başarı elde eden takımımızı ve antrenörümüz Şener Sar’ı tebrik ediyorum. Takımımızı kurarken Süper Ligi hedeflemiştik ve hedefimize ulaştık. Bundan sonra da daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Bizleri her zaman destekleyen İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
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