İzmitli balıkçılar yeni yerlerine taşındı

İzmit sahilde balıkçılar için yapılan Balıkhan’daki yeni yerlerine taşınmaya başlayan esnaflar, balık satışlarına başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir şekilde balık alabilmeleri için İzmit sahil bölgesinde...

İzmit sahilde balıkçılar için yapılan Balıkhan’daki yeni yerlerine taşınmaya başlayan esnaflar, balık satışlarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir şekilde balık alabilmeleri için İzmit sahil bölgesinde Balıkhan adıyla balık satışı yeri yaptı. Çalışmaları tamamlanan Balıkhan’a ilk satıcılar taşındı. Satışların başladığı Balıkıhan’da tezgah sahipleri vatandaşları bekliyor. Temiz, geniş ve ferah yapısıyla dükkan sahiplerinden tam not alan Balıkhan, her açıdan ideal bir satış alanı oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin balıkçı esnafının daha elverişli bir mekanda hizmet vermelerini sağlamak için hayata geçirdiği Balıkhan’daki dükkan sahiplerinden Kenan Balıcı, “Burası düşündüğümüzden çok daha iyi oldu. Müşterilerimizin buraya gelmesini istiyoruz. Daha rahat, park sorunu yok. Temiz, ferah. Büyükşehir Belediyesi bize, vatandaşların aileleriyle gelip balık alabilecekleri bir yer yaptı. Balıkhan ismine yakışır İzmit’e yakışır bir yer oldu. Bugünden itibaren buradayız. Vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Bir diğer dükkan sahibi Salih Soğuksu da, “Bugün itibari ile taşındık. 45 yıldır balıkçılık yapıyorum. İlk defa böyle güzel bir mekanda balık satma fırsatı bulduk. Halkevinde otopark sıkıntımız vardı. Burada bu sıkıntı yok. Vatandaşlar gelip rahatça balığını alıp gidecek” diye konuştu.

Sahil Otoparkı balıkçı lokantalarının karşısında inşa edilen balık pazarı Balıkhan, geniş ve ferah yapısıyla hizmet veriyor. Otopark sıkıntısı olmayan, geniş mekanıyla yeni satış yeri vatandaşların sezon boyunca uğrak yeri olacak. Bin metrekare alan üzerinde kurulan balık satış yerinin sahil otoparkının hemen yanında olması otopark sorununu da ortadan kaldırıyor. Aracını otoparka bırak vatandaşlar kısa bir yürümenin ardından satış yerine ulaşarak alışverişlerini yapabiliyor. Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün sahil kısmından inen vatandaşlar yaklaşık 50 metre mesafedeki balık satış yerine kolayca ulaşabiliyor.

Zemin ve asma kat şeklinde planlanan yapının taban inşaat alanı 734 metrekare, toplam inşaat alanı da 825 metrekare. Yapının içinde 7 adet balık satış bölümü ve iki adet de manav dükkanı yer alıyor. Her bir balık satış bölümü 70 metrekare alandan oluşuyor.