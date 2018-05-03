KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:36

İzmitli kadınlar lavanta bahçesinde temizlik yaptı

İzmit Belediyesi’nin “Kadınlar İçin Mis Kokulu Kazançlar” projesine kapsamında kadınlar, lavanta bahçesinde temizlik ve bakım çalışması yaptı.İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü “Kadınlar İçin Mis Kokulu Kazançlar” projesine...

İzmitli kadınlar lavanta bahçesinde temizlik yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmit Belediyesi’nin “Kadınlar İçin Mis Kokulu Kazançlar” projesine kapsamında kadınlar, lavanta bahçesinde temizlik ve bakım çalışması yaptı.

İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü “Kadınlar İçin Mis Kokulu Kazançlar” projesine katılan kadınlar, lavanta bahçesinde temizlik ve bakım çalışması yaptı. Proje kapsamında TOKİ Akpınar Konutlarında ikamet eden 44 kadın eğitim aldı. Bin 600 lavantanın dikildiğini belirten yetkililer, “Kadınların iş gücüne katılarak aile ekonomilerine katkı sağlamaları hedeflenen proje kapsamında Akpınar TOKİ Konut alanına bin 600 adet lavanta fidanı dikilmişti. Kadınlar lavantaların çiçeklerini kullanarak çeşitli hediyelik eşyalar ve lavantalı ürünler yaparak bu ürünlerin satışından gelir elde ediyorlar. Proje kapsamındaki kadınlar yeni ürün sezonu için lavanta bahçesinde bakım ve temizlik çalışması yaptılar. Yapılan çalışma ile lavanta bahçesi yeni sezona hazır hale geldi” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku