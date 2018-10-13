KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:37

İzmitli kadınlar okuma yazma öğreniyor

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK sayesinde kadınlar okuma yazma öğreniyor.İZMEK bünyesinde Akpınar TOKİ konutlarında açılan okuma yazma kursuna halen 11 kişi katılıyor. Akpınar Gençlik Merkezi’nde...

İzmitli kadınlar okuma yazma öğreniyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK sayesinde kadınlar okuma yazma öğreniyor.

İZMEK bünyesinde Akpınar TOKİ konutlarında açılan okuma yazma kursuna halen 11 kişi katılıyor. Akpınar Gençlik Merkezi’nde İlayda Aygün öğretmenliğinde devam eden kurs, 3 ay sürecek. Okuma yazma bilmeyen sloganıyla başlatılan okuma yazma kursta, Hafta içi her gün 09.00 – 14.00 saatleri kadınlara eğitim veriliyor. Kursa katılan kadınların okuma yazma öğrenmek için oldukça istekli oldukları söyleyen öğretmen Aygün, “Kursumuzda okuma yazma, dinlediğini anlama, konuşma kurallarını uygulama, kendini sözlü olarak ifade etme, okuduğunu anlama, yazma kurallarını uygulama eğitimleri veriyoruz. Okuma yazma kursumuz 1. ve 2. kademe olmak üzere 2 kur olarak devam edecektir” dedi.

Çeşitli sebeplerden dolayı küçükken okuma yazma imkanı bulamayan kadınlar ise açılan kurstan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Okuma yazma bilmemenin sıkıntısını ancak bizler biliriz. Bu kursu düzenleyenlerden Allah razı olsun. Kurs sayesinde kendimizi adeta yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyoruz. Çocukken okula gidememenin acısını kursta çıkartıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler.

Öte yandan kursta 1. kademeyi başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanacaklar. Ayrıca, 1. kuru bitiren kursiyerler, 2. kura da devam edebilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku