İzmitliler, demokrasi için kaleme sarıldılar

21 Ekim tarihleri arasında kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında İzmit’te oluşturulan demokrasi panosu mesaj yağmuruna tutuldu.47 Avrupa ülkesinde eş zamanlı olarak kutlanan Yerel Demokrasi Haftası için İzmit’te de bir etkinlik...

21 Ekim tarihleri arasında kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında İzmit’te oluşturulan demokrasi panosu mesaj yağmuruna tutuldu.

47 Avrupa ülkesinde eş zamanlı olarak kutlanan Yerel Demokrasi Haftası için İzmit’te de bir etkinlik düzenlendi. İzmit Belediyesi tarafından Belsa önünde oluşturulan stantlardaki demokrasi panolarına yüzlerce kişi demokrasi ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazdılar. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut da demokrasi panosunda konuyla ilgili duygularını kaleme aldı.

İzmitlilerin büyük ilgi gösterdikleri etkinlikte vatandaşlar demokrasi panolarına, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez, demokrasi batının ekmek teknesidir, en büyük hürriyet hakka kulluktur, demokrasinin izahı Nutuk’da en iyi şekilde vardır, biz bize yeteriz, demokrasi dersini 15 Temmuz’da meydanlarda verdik” şeklinde yazılar yazdılar.

12 yıldızlı şehir unvanına sahip İzmit Belediyesi halkın her alanda demokrasiyse sahip çıkması için 3 yılı aşkın zamandır etkinlikler düzenliyor.