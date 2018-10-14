İzmit’te aydınlatma sistemleri onarıldı

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve kavşaklarda bulunan aydınlatma tesisatlarını elden geçirdi.İzmit’in çeşitli yerlerindeki park ve kavşaklarda bulunan ve zamanla arızalanan ve hasar gören dekoratif...

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve kavşaklarda bulunan aydınlatma tesisatlarını elden geçirdi.

İzmit’in çeşitli yerlerindeki park ve kavşaklarda bulunan ve zamanla arızalanan ve hasar gören dekoratif aydınlatma sistemleri İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından onarıldı. Tüm tesisatları tek tek elden geçiren ekipler bütün arızaları giderdi. Çalışmalarını tamamlayan yetkililer, tüm sistemlerin sık sık kontrol edilerek çalışır durumda olmasını sağlayacaklarını belirtti.