KOCAELİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:19

İzmit’te bir ayda 17 ton tekstil atığı toplandı

KOCAELİ(İHA) – İzmit’te “36 noktasına yerleştirilen kumbaralarla, bir ayda 17 ton tekstil atığı toplandı.İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Ekim ayında başlatılan tekstil atıklarını toplama...

İzmit'te bir ayda 17 ton tekstil atığı toplandı
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KOCAELİ(İHA) – İzmit’te “36 noktasına yerleştirilen kumbaralarla, bir ayda 17 ton tekstil atığı toplandı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Ekim ayında başlatılan tekstil atıklarını toplama projesine ilgi her geçen gün artıyor. Kentin 136 noktasına yerleştirilen tekstil atığı toplama kumbaralarından son bir ayda 17 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Kumbaralarda son 8 ayda toplanan atık miktaı ise 61 tona ulaştı.
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