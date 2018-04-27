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27 Nisan 2018 Cuma 16:58

İzmit’te bisiklet dağıtımları devam ediyor

Bisiklet dağıtımına devam eden İzmit Belediyesi, 761 öğrenciye daha bisiklet verdi.İzmit Belediyesi ilçe genelindeki okullarda bisiklet dağıtmaya devam ediyor. Son olarak 29 Ekim Orta Okulu’nda 196, 50. Yıl Cumhuriyet Orta Okulu’nda 137, Hızır...

İzmit'te bisiklet dağıtımları devam ediyor
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Bisiklet dağıtımına devam eden İzmit Belediyesi, 761 öğrenciye daha bisiklet verdi.

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki okullarda bisiklet dağıtmaya devam ediyor. Son olarak 29 Ekim Orta Okulu’nda 196, 50. Yıl Cumhuriyet Orta Okulu’nda 137, Hızır Reis Orta Okulu’nda 166, Fatma Seher Orta Okulu’nda 60, Mehmet Akif Orta Okulu’nda 48 ve Türk Pirelli Orta Okulu’nda da 54 olmak üzere 761 öğrenciye bisiklet verildi. Bisikletler Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç’un katıldığı törenle öğrencilere takdim edildi. 7 yılda 70 bin bisiklet hediye ettiklerini dile getiren Başkan Yardımcısı Oruç, “Belediye Başkanımız Nevzat Doğan siz çocukları çok seviyor. Bunun için 7 yıldan beri sizlere bisiklet hediye ediyor. 7 yılda 70 bin bisiklet hediye ettik. Böyle bir organizasyon dünyanın hiçbir yanında yok. İzmit Belediyesi hep ilkleri yapan ve örnek alınan bir belediyedir” dedi.
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