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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:32

İzmit’te engelli dostu parklar

İzmit Belediyesi, engelli çocukların parklarda rahatça oynayabilmesi için çalışma başlattı.İzmit Belediyesi, şehirde engelli çocukların da oyun oynayacağı parkların sayısını daha da arttırmak için çalışmalar yapıyor. “Engelli Dostu...

İzmit'te engelli dostu parklar
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İzmit Belediyesi, engelli çocukların parklarda rahatça oynayabilmesi için çalışma başlattı.

İzmit Belediyesi, şehirde engelli çocukların da oyun oynayacağı parkların sayısını daha da arttırmak için çalışmalar yapıyor. “Engelli Dostu İzmit Belediyesi Projesi” kapsamında engelliler için kolları sıvayan İzmit Belediyesi, önümüzdeki aylarda şehrin dört bir aynındaki mevcut parklarda engelli erişimine yönelik fiziki düzenlemeler yapacak. Proje kapsamında İzmit Belediyesi ile ortak çalışma yürüten Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden İl Müdür Yardımcısı Mesut Yalçın, Şube Müdürü ilhan Toğrul, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ayhan Varol, Birim Sorumluları Abdullah Kalkan ve Başak Çevik bir araya gelerek yapılan ve yapılacak parkların engellilerin kullanımına uygunluğu ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Yapılacak olan parkların uygunluğunun denetlenerek “Erişilebilirlik” belgesi alınması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasının planlandığını belirten İzmit Belediyesi yetkilileri, “İzmit Belediyesi olarak engelli vatandaşların sosyal yaşama daha fazla katılabilmesi için parkları “engelsiz” hale getirmek ve engelli bireylerinde rahatça kullanabilmesi için çalışmalar yapıyoruz” dediler.
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