İzmit’te okuma yazma seferberliği

Türkiye genelinde sürdürülen okuma yazma seferberliğine desteklerini sürdüren İZMEK 10 kursiyere daha okuma yazma belgesini takdim etti.

Türkiye genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği İzmit’te de yoğun ilgi görüyor. İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığındaki İZMEK bünyesinde açılan okuma yazma kursları sayesinde yüzlerce kişi okur yazar oluyor.

Bu kapsamda İZMEK tarafından Gültepe Gençlik Merkezi’nde açılan ve 4 ay süren okuma yazma kursunu bitiren 10 kadın okur yazar olmanın sevincini yaşadı. Okur yazar belgelerini alan 10 kadın “Sanki dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz. Yıllardır okuma yazma bilmemenin sıkıntısını yaşadık. İzmit Belediyesine ve emeği geçenlere bizlere böyle bir imkan sağladıkları için ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Topçular Mahalle Konağı’nda açılan okuma yazma kursuna da 18 kişi katılıyor. Haftanın 4 günü gerçekleştirilen ve Mayıs ayı içinde sona erecek Topçular’daki kursun öğretmenliğini Merve Zileli yapıyor. Yaş ortalaması 50’in üzerinde olan Topçular Mahalle Konağı’ndaki okuma yazma kursuna 70 yaşındaki Ayla Marangoz da devam ediyor. Öğrenmenin yaşının olmadığı dile getiren Marangoz, “Öğrenmenin yaşı yoktur diyerek bu kursa başladım. Okuma yazma bilmiyor olmamın günlük hayatımı ne kadar güçleştirdiğini bugün okuma yazmayı öğrendiğimde fark ettim ve hayat benim için şimdi başladı. Doktora gittiğimde ismimi okuyabiliyor olmanın verdiği mutluluğun tarifi yok. Öğretmenimize, bize imkan sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şimdiye kadar bine yakın kişinin açılan okuma yazma kursları sayesinde okur yazar olduğunu dile getiren yetkililer “Hedefimiz İzmit’te okuma yazma bilmeyen tek bir kişi bile bırakmamaktır” şeklinde konuştu.