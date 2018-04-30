İzmit Belediyesi, otizm ile ilgili seminer düzenleyecek.İzmit Belediyesi, Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği işbirliğinde otizm semineri düzenleyecek. 4 Mayıs Cuma günü saat 14.00’de düzenlenecek etkinlikte “Otizmde yeni fikirler” konusu işlenecek. İzmit Belediyesi meclis salonunda yapılacak seminerde konuşmacılarının Çocuk Metabolizma Uzmanı Doç. Dr. Hasan Önal ve Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Ekici konuşmacı olarak yer alacak.
İzmit’te otizm semineri düzenlenecek
İzmit Belediyesi, otizm ile ilgili seminer düzenleyecek.