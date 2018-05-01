İzmit’ten kardeş Travnik’e sağlık desteği

Bosna Hersek’in Travnik şehrindeki Kanton Devlet Hastanesi’nin kadın doğum ve çocuk bölümü, İzmit Belediyesi tarafından yeniledi.Kanton Devlet Hastanesi’nin yenilenen kadın doğum ve çocuk bölümü İzmit Belediyesi tarafından yenilendi....

Bosna Hersek’in Travnik şehrindeki Kanton Devlet Hastanesi’nin kadın doğum ve çocuk bölümü, İzmit Belediyesi tarafından yeniledi.

Kanton Devlet Hastanesi’nin yenilenen kadın doğum ve çocuk bölümü İzmit Belediyesi tarafından yenilendi. İki belediye arasında imzalanan anlaşma kapsamında hastanenin yenilenen kadın doğum ve çocuk bölümü en modern tıbbi malzemelerle donatıldı. Yenilenen bölüm düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu Başkan Yardımcısı Melika Mahmutbegovic, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric ile Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende yaptığı konuşmasında hastanenin çağ atladığını dile getiren Travnik Hastanesi Müdürü Mirsad Granov, “Hastanemiz yeni donanımıyla bir değil birkaç çağ atladı. İzmit Belediye Başkanı Doğan’a teşekkür ederiz” dedi.

Türkiye’nin ilk çocuk doktoru belediye başkanı olarak açılan bu bölümün kendisi için büyük bir anlam taşıdığın belirten İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan “Boşnak kardeşlerimiz bizim canımız, ciğerimiz. Bir gözümüz kulağımız her zaman buralarda. Ancak Kantona hizmet edecek bu hastaneden, hiçbir ayrım yapmaksızın ister Boşnak ister Sırp ister Hırvat komşularımızda faydalanabilirler. Onların çocuklarını da bizim çocuklarımız olarak görüyor ve hepsinin sağlığının yerine gelmesini ve bu hizmetlerden faydalanmasını istiyoruz. Atalarımız bu topraklarda asırlarca burada yaşayan insanlar için önemli işler yapmışlardı. Bunu yaparken de hiç kimsenin dininden, dilinden, ırkından dolayı bir ayrımcılık içinde olmadılar” diye konuştu.

İnsana hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunu dile getiren Doğan, “Atalarımız insana hizmet etme, insana hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesi içinde olmuşlardır. Bu anlayış her dönemde süregelmiş ve bugünde Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hiç ayrım yapmadan dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyacı olan herkese destek olmaktadır. Bu hizmet kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Doğan ile beraberindekiler açılışı yaparak, hastaneyi gezdi.