Kafkas kültürü Kocaeli’de yaşatıldı

Karamürsel Kuzey Kafkas Kültür Derneği 42’nci yılında, Kuzey Marmara’nın en büyük Çerkez Şenliği’ni Karamürsel’de gerçekleştirdi.

Karamürsel Kuzey Kafkas Kültür Derneği kuruluşunun 42’nci yılında büyük bir etkinlik düzenledi. Karamürsel Spor salonunda düzenlenen etkinlikte Çerkez kültürüne ait kıyafetler, danslar, eşyalar sergilendi. Marmara’da yapılan en büyük şenliklerden biri olan etkinliğe Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Çerkez Federasyonu Genel Başkanı Nusret Baş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Marmara Çerkez Derneği Başkanı, çevre illerden gelen dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğin sunuculuğunu ise İshak Akbay üstlendi.

Kuzey Marmara’nın en büyük etkinliğini yapmayı hedeflediklerini belirten Kafkas Derneği Başkanı Mehmet Çeliköz, “42’nci yıl etkinlikleri kapsamında Kuzey Marmara’nın en büyük etkinliklerini yapmaya çalışıyoruz. Buradakilerin hepsi vatanını, milletini bilen insanlar. Bu insanlar buraya kendi kültürlerini yaşatmak için geldiler. Bizi yalnız bırakmadılar. Bu gecemizde bizi yalnız bırakmayan Sayın Belediye Başkanlarımıza, Sayın Çerkez Federasyonu Genel Başkanı Nusret Baş’a çok teşekkür ediyoruz. Karamürsel’de Kafkasya’dan bir esinti yaşatacağız” dedi.

Etkinlik açılışında Çerkez Federasyonu Genel Başkanı Nusret Baş ise, “Bildiğiniz gibi imparatorluklar çok kültürlü, çok yapılı yapılardır. Biz imparatorluk kaybettik ama imparatorluk mensupları Türkiye ile bir ve kardeş oldu. Dolayısıyla biz Çerkezler bölücülüğe, kayırıcılığa şiddete karşıyız. Fakat biz bu ülkeye Çerkezler olarak geldik ve Çerkezler olarak kalmak istiyoruz. Bu bizim hem insan hakkımızdır hem temel hakkımızdır. Çerkezlerin dünkü Türkiye’de mevcudiyetleri tehdit unsuruydu. Dünkü Türkiye azınlıkları asimile etmeyi temel politika olarak görüyordu. Ama çok şükür bugün ki Türkiye azınlıkları bir zenginlik olarak görüyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gösteriler başladı. Programda ilk olarak ÇERKAD Korosu tarafından katılımcılara Çerkez türküleri seslendirildi. Koronun ardından Murat Özden yine Çerkez kültürüne ait şarkıları seslendirdi. Etkinlik Elliya Halk Dansları ekibinin gösterisi ile devam etti. Devamında derneğe katkıda bulunmak adına el yapımı bir akordeon ve tablo açık arttırma ile satıldı. Satışlardan derneğe 25 bin liralık gelir sağlandı. Etkinlik sonunda Kube Nurhan Fidan şiir okudu. Kapanış ise Amra Folklor ekibinin gösteri ise gerçekleşti.