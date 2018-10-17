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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:14

Kağıtsporlu genç judocu Avrupa’da mindere çıkacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı Judocusu Tuğçe Beder, Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda ay yıldızlı bayrakla mücadele edecek.Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı...

Kağıtsporlu genç judocu Avrupa'da mindere çıkacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı Judocusu Tuğçe Beder, Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda ay yıldızlı bayrakla mücadele edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı Judocusu Tuğçe Beder, Bahamalar’ın Nassau kentinde 17 - 21 Ekim tarihleri arasında yapılacak Gençler Dünya Judo Şampiyonası’na katılacak. Beder, 80 ülkeden 124’ü kadın 503 judocunun mücadele edeceği şampiyonada milli takımı temsilen 48 kilogramda mindere çıkacak.

Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nın gençler kategorisinde gözünü dünya şampiyonluğuna diken Beder, son Avrupa Şampiyonası’nda 2’ncilik ve 2015 yılında da ümitler kategorisi Dünya Şampiyonası’nda 3’üncü olmuştu. Milli takımı temsilen mücadele edeceği şampiyonada Tuğçe Beder, çok sıkı çalıştığını belirterek şampiyonaya tamamen hazır olduğunu belirtti.
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