Kağıtsporlu genç judocu Avrupa’da mindere çıkacak

Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nın gençler kategorisinde gözünü dünya şampiyonluğuna diken Beder, son Avrupa Şampiyonası’nda 2’ncilik ve 2015 yılında da ümitler kategorisi Dünya Şampiyonası’nda 3’üncü olmuştu. Milli takımı temsilen mücadele edeceği şampiyonada Tuğçe Beder, çok sıkı çalıştığını belirterek şampiyonaya tamamen hazır olduğunu belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı Judocusu Tuğçe Beder, Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda ay yıldızlı bayrakla mücadele edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı Judocusu Tuğçe Beder, Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda ay yıldızlı bayrakla mücadele edecek.Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı...

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