KOCAELİ:
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27 Nisan 2018 Cuma 12:08

Kağıtsporlu güreşçiler Süper Lig’de

Ankara’da gerçekleşen Süper Lig’e terfi müsabakalarında önemli başarılar elde ederek Süper Lig’e çıkan Kağıtsporlu güreşçiler Genel Sekreter İlhan Bayram’ı ziyaret etti.Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu’nda 24-25 Nisan tarihlerinde...

Kağıtsporlu güreşçiler Süper Lig'de
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Ankara’da gerçekleşen Süper Lig’e terfi müsabakalarında önemli başarılar elde ederek Süper Lig’e çıkan Kağıtsporlu güreşçiler Genel Sekreter İlhan Bayram’ı ziyaret etti.

Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu’nda 24-25 Nisan tarihlerinde Büyükler Güreş 1.Lig finalleri düzenlendi. yarı final müsabakasında Antalya Büyükşehir Belediyesini 6-4, finalde ise İzmit Belediyespor’u 8-2 yenerek Süper Lige çıkma başarısını gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçiler Süper Lig’e çıktı. Elde ettikleri başarılar ile Kocaeli’ne dönen sporcular Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bayram’ın yanı sıra, kulüp Başkanı Ali Yeşildal, Kulüp Genel Sekreteri Bekir Köksal, branş yöneticisi Muhammet Feyzi Karabıyık, branş koordinatörü Alparslan Arslan, antrenörler ve güreşçiler yer aldı. Şampiyon güreşçileri ödüllendiren Genel Sekreter Bayram, güreşçilerden yeni başarılar beklediğini ifade etti.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Genel Sekreter Bayram, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ankara’da olması nedeniyle maalesef sizleri ağırlayamadı. Sizlere çok selamları var. Başarınızdan dolayı sizleri tebrik etmemi istedi. Kocaeli’de güreş sporumuzun yeri büyük. Kentimize getirdiğiniz bu başarılardan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Umut ediyorum ki, bu başarınızla birlikte, birçoğunuz milli takım düzeyinde de kentimizi ve ülkemizi temsil etme onurunu yaşayacaktır” dedi.
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