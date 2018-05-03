KOCAELİ:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:55

Kağıtsporlu Judocular Olimpiyat yolunda önemli avantaj sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün Görme Engelli Judocuları, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Judo Dünya Kupası’nda önemli başarı elde ederek, 2020 olimpiyatlarına katılım için avantaj...

Kağıtsporlu Judocular Olimpiyat yolunda önemli avantaj sağladı
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün Görme Engelli Judocuları, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Judo Dünya Kupası’nda önemli başarı elde ederek, 2020 olimpiyatlarına katılım için avantaj sağladı.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Antalya’da düzenlenen 35 ülkeden 254 sporcununu katılımı ile düzenlenen IBSA Judo Dünya kupasında Kağıtsporlu Görme Engelli judocular büyük başarı elde etti. Türkiye ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen IBSA Dünya Kupasında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Engelli Judo Branşı sporcuları sporcularından 57 kilodaki sporcu Zeynep Çelik Dünya 3. ‘su olmayı başardı. 60 kiloda Recep Çiftçi ise dünya 5.’liğini elde etti.

Elde ettikleri başarılı sonuçlar ile her iki sporcuda, olimpiyat yolunda çok önemli puanlar toplayarak 2020 olimpiyatlarına katılım için avantaj sağladı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları kürsüye çağrılarak, protokol tarafından verildi.
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