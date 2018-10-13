Kaldırıma çarparak yanan otomobili vatandaşlar söndürdü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin motor kısmından yükselen alevler, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Emekevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinile bilgilere göre A.Ç. idaresindeki 34 VK 7361 plakalı otomobil, yol üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine dönmek isterken yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpan otomobili tekrar çalıştırmak isteyen A.Ç. aracın motor kısmından alevlerin yükseldiğini gördü. Korku ile araçta bulunan çocuklarını dışarıya çıkartan A.Ç. durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. A.Ç.’nin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, kendi imkanları ile araçtan yükselen alevleri söndürürken kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak araçta soğutma çalışması yaptı.

Maddi hasar oluşan otomobil, çekici yardımı ile kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.