Kale ve Erdoğan için veda yemeği

KOCAELİ(İHA) – Tayinleri dolayısıyla Körfez’den ayrılacak olan İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetin Kale ve İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan için veda yemeği düzenlendi.Körfez’de görev süreleri boyunca başarılı çalışmalara imza...

KOCAELİ(İHA) – Tayinleri dolayısıyla Körfez’den ayrılacak olan İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetin Kale ve İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan için veda yemeği düzenlendi.

Körfez’de görev süreleri boyunca başarılı çalışmalara imza atan ve tayinleri dolayısıyla ilçemizden ayrılacak olan İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetin Kale ve İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan için veda yemeği düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen yemeğe Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ile çok sayıda davetli katıldı.

Birlikte yenilen yemek sonrasında ilk olarak Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran konuşma gerçekleştirdi. Başkan Baran, hem İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetin Kale’nin hem de İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan’ın görev süreleri boyunca ilçede önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Kendilerini unutmayacağız. Güzel hizmetlerde bulundular. Yeni görev yerlerinde de bu başarılarını devam ettireceklerdir” ifadelerini kullandı.

Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can da İstanbul Sultaybeyli’ye giden İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan ve Bitlis Hizan İlçe Jandarma Komutanı olan Fikret Çetin Kale’ye yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri Müftü Erdoğan ve Komutan Kale’ye çeşitli hediyeler takdim ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.