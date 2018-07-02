KOCAELİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:55

Kanadı kırık ebabil kuşu tedavi altına alındı

KOCAELİ(İHA) – İzmit’te vatandaşlar tarafından kanadı kırık halde bulunan ebabil kuşu, tedavi edilmesi için zabıta ekiplerine teslim edildi.İzmit’te duyarlı bir vatandaş, yolda kanadı kırık bir ebabil kuşu buldu. Vatandaş, kanadı...

Kanadı kırık ebabil kuşu tedavi altına alındı
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KOCAELİ(İHA) – İzmit’te vatandaşlar tarafından kanadı kırık halde bulunan ebabil kuşu, tedavi edilmesi için zabıta ekiplerine teslim edildi.

İzmit’te duyarlı bir vatandaş, yolda kanadı kırık bir ebabil kuşu buldu. Vatandaş, kanadı kırık kuşu hemen İzmit Belediyesi’ne getirdi. Veteriner hekim ve zabıta tarafından ilk ilk tedavisi yapılan ebabil kuşu Kandıra yolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Kanadı kırık kuşun buradaki tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı kaydedildi.
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