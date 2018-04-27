Kandıra ilçe sergisi pembe renkte açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mesleki ve Sanat Eğitim Kurslarının, “KO-MEK’le Gönülden Renkler” temasıyla ilçelerde açtığı sergileri Kandıra’da devam etti.

KO-MEK ilçe sergi açılışları Kandıra ile devam etti. “KO-MEK’le Gönülden Renkler” temasıyla yola çıkan ve her ilçenin farklı bir renk ile yer aldığı açılışa, Kandıra pembe renk ile katıldı. Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, okul müdürleri, muhtarlar, meclis üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışı öncesinde Prof. Dr. Mustafa Karataş, “Hoşgörü ve Sabır” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmasına başlamadan önce KO-MEK ile ilgili aldığı bilgilere değinen Prof. Dr. Karataş, “KO-MEK Kandıra kurslarına yılda bin 200 kişinin katıldığını memnuniyetle öğrendim. Her emeğin karşılığını Cenabı Hak veriyor. Kur’an’da Cenabı Hak, ‘Allah kimseye borçlu kalmaz’ diyor. Bu söz sizlere çok uyuyor. Rabbim emeğinizin karşılığını hem dünyada hem ahirette ihsan eylesin” dedi.

Kandıra ilçe sergisi açılış töreni Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun alana gelmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, diksiyon kursiyeri İlhan Sarı arkadaşları adına bir konuşma yaptı. 2008 yılında lösemi hastalığına yakalandığını ve tedavi sürecine başladığını anlatan Sarı, “Hastalığım ve maddi imkansızlıklardan dolayı Kandıra’ya dönmek zorunda kaldım. Eşim KO-MEK’te hasta kabul işlemleri kursuna katıldı. Onun sayesinde KO-MEK ile tanıştım. Girişimcilik kursuna katıldım. KO-MEK ile kendime olan güvenim yeniden geldi. Diksiyon kursuna da katıldım. KO-MEK, benim hayatımda, hiçbir şeyin bitmediğini, insanın isterse her şeyi başarabileceğinin umudu oldu. Hayatımıza ışık tutan KO-MEK’e ve bu imkanı bize sağlayan Başkan Karaosmanoğlu’na, KO-MEK çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

Sergi açılışında konuşan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ise, KO-MEK’in kurulduğu ilk günden itibaren Kandıra’daki vatandaşların hayatında önemli bir yer edindiğini söyledi. Binlerce insanın KO-MEK kurslarında meslek öğrendiğine dikkat çeken Başkan Köken, “Başkanımız, Kandıra’ya yönelik hizmetleriyle her zaman bize önem verdiğini ortaya koydu. Bunlardan biri de KO-MEK’tir. Kendisine, katkıları ve ilçemize yönelik hizmetleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törende son konuşmayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yaptı. Kandıra’ya 14 yıldan bu yana önemli yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Karaosmanoğlu, “Kandıra, eskiden kenarda köşede kalmıştı. Ama, hamdolsun 14 yıldır Kandıramıza hizmet ediyoruz. Doğal gazı getirdik, alt yapısını yeniledik, Namazgah Barajı ile su sorununu çözdük. Sahillerimizi temizledik, terminalimizi yeniledik, yeni hastanemiz yapıldı. Köylere doğal gaz vermeye başladık. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri KO-MEK’tir ve yediden yetmişe herkese açıktır. Bize müracaat eden kardeşlerimizin yanındayız. KO-MEK’in yanı sıra çocuklarımız için Bilgievlerimiz de hizmet veriyor. Yakın bir zamanda lise öğrencileri için Akademi Lise’yi kuracağız” şeklinde konuştu.

Kurslara olan ilgi için teşekkür eden Karaosmanoğlu, “Öğrenmenin yaşı yok. Halk Üniversitemize katılan tüm Kandıralı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Emeklerinize sağlık” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından her zaman olduğu gibi kısa bir süre sonra dünya evine girecek olan kursiyere Başkan İbrahim Karaosmanoğlu tarafından KO-MEK Bohçası verildi. Başkan Karaosmanoğlu bohçayı verirken, “İşte bizim medeniyetimiz budur. Ablaları, kızımıza bohça hazırlamışlar. Paylaşmak şükrün en güzel halidir. Ben bunu düşünen, emek veren, bohçayı hazırlayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile sergi açıldı. Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindekiler sergide bulunan alanları gezdi.