KOCAELİ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:46

Kandıra’da havuz çalışması sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra’da inşa ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda çalışmalar devam ediyor.Karadeniz sahilleriyle Kocaeli’nin deniz turizminde en hareketli ilçesi olan Kandıra’da yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor....

Kandıra'da havuz çalışması sürüyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra’da inşa ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz sahilleriyle Kocaeli’nin deniz turizminde en hareketli ilçesi olan Kandıra’da yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra Çarşı Mahallesi’nde yüzme sporunun gelişmesi ve sporcu yetiştirilmesi için yapılan yüzme havuzu yapılıyor. Toplam 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip alana inşa edilen yapı, bodrum, zemin ve bir kat şeklinde dizayn ediliyor.

Zemin katta giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzu yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak.

Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile kentteki yarı olimpik yüzme havuzu sayısı beşe çıkacak. Körfez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 2015 yılından bu yana hizmet verirken Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da yeni hizmete giren tesisler arasında yer alıyor. Karamürsel, Kartepe ve Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatları da devam ediyor. Olimpik Yüzme Havuzu ise Gebze şehir merkezindeki hizmet veriyor.
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