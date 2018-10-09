KOCAELİ:
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09 Ekim 2018 Salı 13:07

Kandıra’ya yeni belediye binası yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra’nın yeni belediye hizmet binasında çalışmalarını sürdürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Belediyesi için projelendirdiği yeni hizmet binası çalışmalarına devam ediyor. Kandıra Akdurak...

Kandıra'ya yeni belediye binası yapılıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra’nın yeni belediye hizmet binasında çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Belediyesi için projelendirdiği yeni hizmet binası çalışmalarına devam ediyor. Kandıra Akdurak Mahallesi’nde yapılan Büyükşehir mülkiyetindeki alan üzerine inşa edilen binanın temel kazı ve hafriyat işleri tamamlandı. Yapıda bundan sonra temel altı dolgusu, alt beton ve temel yalıtım uygulamaları yapılacak.

Kandıra Belediyesi için yapımı devam eden yeni hizmet binası iki uzun bir kısa olma üzere üç blok halinde yapılacak. Bina 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilecek. Bina tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, arşiv alanları olarak düzenlenecek.

Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak bina Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere kazandırdığı üçüncü belediye hizmet binası olacak. Geçtiğimiz yıllarda Başiskele ve Karamürsel belediyeleri için yapılan modern hizmet binalarında vatandaşlara hizmet veriliyor. Kandıra Belediyesi için inşa edilen yeni bina da modern bir yapı olacak.
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