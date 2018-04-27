KAR-MEK kursiyerleri Kartepe’yi sanat eserlerine yansıttı

Turizm Haftası sebebiyle KAR-MEK kursiyerleri tarafından Derbent Uygulama Otel’inde açılan sergide, Kartepe’nin kültürel mirası tanıtıldı.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kartepe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde ’Kartepe Kültür Turizmi Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Otel’de gerçekleşen çalıştaya KAR-MEK kursiyerleri tarafından hazırlanan sergi damga vurdu.

Kartepe’nin kültürel mirasının anlatıldığı, KAR-MEK kurslarında bir yıldır eğitim gören Kartepeli kadınların ellerinden çıkan filografi ve rölyef tabloları, iğne oyası, el sanatları tel kırma, dekoratif malzemeler, ebru sanatı, ahşap boyama gibi birçok sanat eseri sergilendi.

Kursiyerlerin Kartepe kültürünü canlı tutuğunu dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “KAR-MEK kurslarının başlamasından bu yana Kartepeli kadınlar ilçemize değer katmaya devam ediyor. Kendi elleriyle hazırladıkları eserleri tanıtarak kültürümüze sahip çıkıyorlar. Birçok gencimiz kültürel miraslarımızı bu şekilde görerek öğrenmektedir. Turizm kenti olan Kartepe’de turizm çalıştayında böyle bir sergi açılması bizleri gururlandırmaktadır” dedi.