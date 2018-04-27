KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 12:03

KAR-MEK kursiyerleri Kartepe’yi sanat eserlerine yansıttı

Turizm Haftası sebebiyle KAR-MEK kursiyerleri tarafından Derbent Uygulama Otel’inde açılan sergide, Kartepe’nin kültürel mirası tanıtıldı.Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kartepe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği...

KAR-MEK kursiyerleri Kartepe'yi sanat eserlerine yansıttı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Turizm Haftası sebebiyle KAR-MEK kursiyerleri tarafından Derbent Uygulama Otel’inde açılan sergide, Kartepe’nin kültürel mirası tanıtıldı.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kartepe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde ’Kartepe Kültür Turizmi Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Otel’de gerçekleşen çalıştaya KAR-MEK kursiyerleri tarafından hazırlanan sergi damga vurdu.

Kartepe’nin kültürel mirasının anlatıldığı, KAR-MEK kurslarında bir yıldır eğitim gören Kartepeli kadınların ellerinden çıkan filografi ve rölyef tabloları, iğne oyası, el sanatları tel kırma, dekoratif malzemeler, ebru sanatı, ahşap boyama gibi birçok sanat eseri sergilendi.

Kursiyerlerin Kartepe kültürünü canlı tutuğunu dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “KAR-MEK kurslarının başlamasından bu yana Kartepeli kadınlar ilçemize değer katmaya devam ediyor. Kendi elleriyle hazırladıkları eserleri tanıtarak kültürümüze sahip çıkıyorlar. Birçok gencimiz kültürel miraslarımızı bu şekilde görerek öğrenmektedir. Turizm kenti olan Kartepe’de turizm çalıştayında böyle bir sergi açılması bizleri gururlandırmaktadır” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku