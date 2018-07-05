KOCAELİ:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 18:05

Karabacak’tan 15 Temmuz şehidine vefa

KOCAELİ(İHA) – Çankırı Kızılırmak Tepealagöz Dernek Başkanı Kemal Yaman ve yönetimi, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı makamında ziyaret ederek Çankırılı 15 Temmuz Şehidi Medet Ekizceli’nin fotoğrafının olduğu saat...

Karabacak'tan 15 Temmuz şehidine vefa
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KOCAELİ(İHA) – Çankırı Kızılırmak Tepealagöz Dernek Başkanı Kemal Yaman ve yönetimi, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı makamında ziyaret ederek Çankırılı 15 Temmuz Şehidi Medet Ekizceli’nin fotoğrafının olduğu saat hediye ettiler.

Ziyarette Başkan Kemal Yaman, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde şehit olan Çankırılı Medet Ekizceli’yi anmak amacıyla Çankırı’ya gitmeleri için kendilerine otobüs tahsis eden Başkan Karabacak’a teşekkür etti. Ziyaretlerinden ve anlamlı hediyelerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Karabacak ise, “15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde ülkesi adına, geleceği adına şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Darbe şehitlerinin unutulmayacağına vurgu yapan Karabacak, “Kanlarıyla, canlarıyla savundukları bu topraklarda sonsuza kadar onları saygı ve rahmetle anacağız, siz dernek yönetimine de bu anlamlı çalışmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Her daim yanınızda olduğumu bilmenizi isteriz. Bu yıl yapacağınız programda da gerek otobüs konusunda ve gerekse diğer yardımcı olabileceğimi konularda her türlü desteğe hazırız. Şehitlerimizi anmak ve onların adlarını yaşatarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi” diyerek misafirlerine ziyaretleri için teşekkür etti.
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