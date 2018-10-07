Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’de inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunun çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

yüzücülerin yetişmesi için Karamürsel’e yarı olimpik yüzme havuzu yapan Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Metal kenet saç ile çatısı yapılacak olan yüzme havuzunun çehresi yavaş yavaş şekilleniyor. Tesis tamamlandığında su sporlarında kendini geliştirmek isteyen gençlerin eğitim yeri olacak.

Yüzme havuzunun zemin katında bay ve bayan spor salonları, mescit, mekanik ve elektrik teknik odaları ve wc bulunacak. Üst zemin katta 12,50 metre çarpı 25,00 metre ebatlarında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 metre çarpı 7 metre çocuk havuzu kafeterya, soyunma odaları, idari ofisler ve seminer salonu yer alacak. 1.kat ise spor salonları, 150 kişilik tribün ve tuvaletlerden oluşacak. Metal kenet saç ile çatısı yapılacak olan yapının çevresinde, andazit plaktaş ve bordür malzemeleri kullanılacak.