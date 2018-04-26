Karaosmanoğlu, KOTO yönetimini konuk etti

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yeni yönetimini makamında konuk etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve yeni yönetimini makamında kabul etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar, Mehmet Akif Şen, Adnan Turan, Ömer Efe ve Yusuf Erenkaya’nın da hazır bulunduğu görüşmede KOTO Başkanı Bulut, desteklerinden dolayı Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

Her daim iş dünyasının yanında olduklarını ve KOTO’nun üreteceği her türlü projeye destek vereceklerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu ise, “Bu anlamda bugün dahi Türkiye’nin dünya ticaretinde daha etkin olması için çok çalışmalıyız. Üretimin çoğalması bu alanda daha güçlü devletler arasında olmamız için elimizden geleni yapmalıyız. Dünya ticaretine ve politikasına da yön veren ülkeler arasına girme noktasında sizlere de görev düşmektedir. Ticaretimizin gelişmesi ülkemizin refahını artıracaktır. Bu açıdan daha büyük coğrafyalara açıldığımız bugünlerde, bu durumla asla yetinilmemelidir. Yakaladığımız bu ivme dünyanın dört bir yanında da yankılanmalıdır. Ülkemizin bu alanda da 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği gibi; Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması için canla başla çalışmalıyız” diyerek KOTO yönetimine başarılar diledi.