KOCAELİ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:15

Karikatür dersleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karikatür Okulu’nda dersler başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karikatür Okulu’nda yeni dönem başladı. SEKA Kültür Alanı’nda bulunan Geleneksel...

Karikatür dersleri başladı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karikatür Okulu’nda dersler başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karikatür Okulu’nda yeni dönem başladı. SEKA Kültür Alanı’nda bulunan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren Karikatür Okulunda 50 öğrenci bulunuyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup olarak eğitim alan öğrencileri ilk derslerinde karikatürist Ahmet Altay’la tanıştı. Karikatür sanatı ve iyi bir çizer olmak noktasında bilgiler edinen öğrencilerin, ilk dersleri heyecanla geçti.

Derslerde karikatür sanatına giriş, karikatür çizim teknikleri ve sosyal medyada karikatür konu başlıkları işleniyor. Yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden okul, yıl içerisinde yapılan tüm çalışmaları Kakao( Kocaeli Karikatür Okulu) isimli karikatür dergisinde yayımlanıyor. Karikatür öğrencilerinin çizimlerinden oluşan bir dergi olan Kakao Dergisi geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yılda Karikatür Okulu öğrencilerinin çizimleriyle yıl sonunda çıkarılacak.

Öğrenciler, 30 hafta süren eğitimlerle karikatür sanatına olan yeteneklerini geliştirecek, iyi birer karikatürist olma yolunda adım atmış olacaklar. Karikatüre olan merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan gençlerin kendilerini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacıyla kurulan Karikatür Okulu’nda ünlü karikatürist Ahmet Altay tarafından dersler veriliyor. Geleceğin karikatüristlerinin yetişmesi için açılan okulda karikatür sanatının incelikleri gençlerle paylaşılıyor.
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