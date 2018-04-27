Kartepe, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tanıtımında ön plana çıtkı

Eylül 2018’de belirlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tanıtım statları arasında Kocaeli de yer aldı. Kocaeli tanıtımında ise Kartepe ön plana çıktı.

Türkiye’nin de ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri için hazırlanan dosyada yer alacak şehir ve statlarla ilgili karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun EURO 2024 için belirlediği şehir ve statlar, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı, Bursa BŞB Stadı, Antalya Stadı, Yeni Eskişehir Stadı, Gaziantep Stadı, Konya BŞB Stadı, Trabzon Medical Park, Yeni Kocaeli Stadı ve Yeni Ankara Stadı olarak belirlendi. Öte yandan TFF’nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyası UEFA’ya teslim edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan Avrupa Futbol Şampiyonası tanıtım broşüründe Kocaeli için hazırlanan tanıtım dosyasında Kartepe kapak oldu. Broşürde “Kocaeli; Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Marmara Denizi’nin ve Marmara Bölgesi’nin doğusunda yer alan bir kenttir. 3 bin 623 kilometre kare yüzölçümüne sahip Kocaeli’nin nüfusu 1 milyon 7 yüzbindir. Bunun yanı sıra Derince Limanı’yla da dünyanın dört bir yanına deniz yolu bağlantısı kurulmuştur. Yüzölçümü açısından küçük bir il olan Kocaeli, gerek sanayi sektöründeki üretim ve katma değer, gerekse bu sektörde çalışan insan açısından sadece Türkiye için değil, dünya için de ilginç bir örnektir. Doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, Kartepe kayak merkezi ve tarihi eserlerinin yanında Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile Kocaeli ticaret, kültür ve turizm açısından da ayrı bir önem taşımaktadır” sözlerine yer verildi.

Kartepe’nin EURO 2024’de aday olmasının çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bu büyük organizasyonda kentimizin de yer alması çok önemlidir. Kartepe’mizin Kocaeli’nin tanıtımında öncelikli gösterilmesi bizleri sevindirmiştir. Bizlerde bu büyük organizasyonda üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bu şampiyona dünya arenasında ülkemizin geldiği noktaya göstermesi bakımından çok önemli bir tanıtım aracı olacaktır” dedi.

UEFA Yönetim Kurulu’nun EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül 2018’de açıklayacağı belirtildi.