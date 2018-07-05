KOCAELİ:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 17:59

Kartepe Atla Terapi Merkezi özel çocukları ağırladı

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi, Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde eğitim gören özel çocukları ağırladı.Kartepe Belediyesi’nin sosyal belediyecilik ve engelli çalışmaları kapsamında,...

Kartepe Atla Terapi Merkezi özel çocukları ağırladı
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KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi, Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde eğitim gören özel çocukları ağırladı.

Kartepe Belediyesi’nin sosyal belediyecilik ve engelli çalışmaları kapsamında, engelli bireyler için geliştirilmiş iyileştirme yöntemlerinden biri olan atla terapi büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda merkez, “Engeller Atla Aşılıyor, Umutlar Taşınıyor” sloganıyla son olarak Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde eğitim gören özel çocukları ağırladı. Atlarla tanışan çocuklar ata binmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Çocuklar ve öğretmenleri, kendilerini bu imkanı sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür ettiler.

Uzmanlar tarafından öngörülen eğitim programı çerçevesinde eğitim alacak çocukların, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanıyor. Merkezin engelliler için yapılan çok özel, fonksiyonel ve anlamlı bir proje olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Bu proje ile Kocaeli ve çevre illerimizdeki engelli kardeşlerimize hizmet etmeyi ve iyileşme süreçlerini hızlandırarak yaralarına bir nebze olsun merhem olmayı amaçlıyoruz” dedi.
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