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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:07

Kartepe Belediyesi Temmuz ayı meclisi toplandı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığındaki, Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında 11 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.Kartepe Belediye Meclisinin Temmuz ayı 1. birleşim 1. oturumu Belediye Başkanı Hüseyin...

Kartepe Belediyesi Temmuz ayı meclisi toplandı
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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığındaki, Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında 11 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Kartepe Belediye Meclisinin Temmuz ayı 1. birleşim 1. oturumu Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Meclis toplantısında konuşan Başkan Üzülmez, gündeme geçilmeden önce meclis üyeleri ve diğer katılımcıları Temmuz ayı içerisindeki önemli günler ile ilgili bilgilendirerek, “Toplantımıza geçmeden önce Temmuz ayı içerisindeki özel günlerimizi hatırlatmakta fayda var. 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü, demokrasi tarihimizin en önemli günlerinden biri olan 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız hain darbe ve işgal girişiminin ikinci yıldönümü, biliyorsunuz bundan sonra Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacak ve tüm dünyada hatırlanacak. Ayrıca 24 Temmuz’da Basın Bayramı olarak her yıl olduğu gibi ülkemizde ve ilçemizde kutlanacak” dedi.

Başkan Üzülmez’in toplantı katılımcılarını bilgilendirmesinin ardından şeffaf belediyecilik uygulamaları kapsamında Kartepe Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ile izlenen Kartepe Belediye Meclis toplantısında bir önceki aya ait tutanak özeti oylanarak kabul edildi.

Gündem maddelerindeki “Kadro Derece Değişikliği” ve “Yurtdışı Görevlendirme” ile ilgili teklifler kabul edilirken, “Trampa”, Uygulama İmar Planı Değişikliği” ve “Sınırlı Ayni Hak Tesisi” ile ilgili teklifler ise Komisyonlara havale edildi.
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