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11 Ekim 2018 Perşembe 14:00

Kartepe Belediyesinden der gelirli ailele yakacak yardımı

Kartepe Belediyesi, soğuk kış mevsimi başlamadan önce ilçe genelinde dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in göreve gelmesi ile sosyal belediyeciliğin örnek alınan çalışmalarına imza...

Kartepe Belediyesinden der gelirli ailele yakacak yardımı
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Kartepe Belediyesi, soğuk kış mevsimi başlamadan önce ilçe genelinde dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in göreve gelmesi ile sosyal belediyeciliğin örnek alınan çalışmalarına imza atılmaya başlandı. Başkan Üzülmez’in talimatıyla kurulan ve daha aktif duruma gelen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2014 yılından bu yana Kartepelinin her zaman yanında oluyor. Kış mevsimin gelmesiyle birlikte Kartepe Belediyesi ekipleri harekete geçerek zor durumda olan ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü belirlenen program çerçevesinde 2014 yılından bu zamana kadar çatı tamiratından, baca temizliğine, pencere değişiminden, döşeme tamiratına kadar 621 hanede tamir ve tadilat işlemleri yaptı. 2018 yılında ise 47 hanede tadilat yapılarak Kartepelinin hizmetine sunuldu. Toplamda 668 dar gelirli Kartepelinin hanesinde tamir ve tadilat işlemi yapıldı.

Belediye ekipleri tarafından 2014 yılından bu yana 44 haneye soba ve yakacak yardımı yapılarak zorlu geçen soğuk kış günlerini sıcak ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını idame etmeleri sağlandı. 2018 yılında ise 18 haneye soba yardımı yapılarak, toplamda 62 haneye soba ve yakacak yardımı yapıldı. Belediye ekipleri tarafından belirlenen dar gelirli vatandaşların evlerine soba montajı ve yakacaklar hanenin en uygun yerinde hazırlanıyor.

Kartepe Belediyesi’nin hayırsever vatandaşların desteğiyle çalışmalarına devam ettirdiği Gönül Bağı Mağazası, yüzleri güldürmeye devam ediyor. 2014 yılından bu yana 15 bin 679 kişiye battaniye ve giyecek yardımında bulunuldu. 2018 yılında ise 656 kişiye daha yardım edilerek, toplamda 16 bin 335 kişiye giyecek yardım yapılarak soğuk kış ayları için tüm hazırlıklar tamamlandı.
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